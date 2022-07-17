Бека-Бека: останусь ли до конца сезона? В «Локомотиве» чувствую себя в своей тарелке

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал о своём будущем в московском клубе.

«Всё очень спокойно. Чувствую себя более, чем нормально в «Локомотиве». Останусь ли до конца сезона? В «Локомотиве» чувствую себя в своей тарелке. Я молодой игрок. Сейчас у нас начинается чемпионат. Я должен прогрессировать, очень внимательно слушаю тренеров, подсказки своих товарищей по игре. Поэтому чувствую себя нормально. Сейчас самое главная задача — тренироваться каждый день, прогрессировать и выдавать каждый новый день лучшую версию себя вчерашнего.



Что касается моей самоотдачи, у меня нет никаких нареканий. На каждой тренировке, в каждой игре я стараюсь сто процентов отдаваться делу. Поэтому вопросов никаких не должно быть. Самое главное нам удачно играть и выигрывать», — передаёт слова Бека-Бека корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.