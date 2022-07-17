Бека-Бека предположил, почему не вышел в стартовом составе на матч с «Пари НН»
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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал своё нахождение на скамейке запасных в матче с «Нижним Новгородом» (1:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Московская команда не сумела удержать победу, играя в большинстве с 28 минуты матча после удаления Тимура Сулейманова.
«То, что я не в стартовом составе — Это решение тренера. Я отношусь к этому спокойно. Главное — выйти отработать и помочь своей команде. В старте или по ходу матча — не так важно.
Может быть, меня решили немного поберечь, потому что во время наших предсезонных сборов мне удалось сыграть всего 45 минут. Возможно, сказались физические кондиции — это нормально», — передаёт слова Бека-Бека корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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