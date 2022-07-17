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Керк: судья принял странное решение, когда не назначил пенальти в ворота «Пари НН»

Керк: судья принял странное решение, когда не назначил пенальти в ворота «Пари НН»
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Форвард «Локомотива» Гирано Керк прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ. Москвичи принимали «Пари НН». Встреча закончилась со счётом 1:1. «Локомотив» владел большим преимуществом, играл в большинстве с первого тайма, но не смог удержать победу.

«Разочарован результатом, но это только начало. Судья принял странное решение, когда не дал пенальти за игру рукой», — сказал Керк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На 52-й минуте нападающий хозяев Вильсон Изидор после передачи полузащитника Антона Миранчука открыл счёт в матче. В первом тайме «Пари НН» остался в меньшинстве: форвард Тимур Сулейманов заработал вторую жёлтую карточку на 28-й минуте. На 70-й минуте счёт сравнял нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов.

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