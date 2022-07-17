Керк: «Локо» не стоит переживать, хорошие игры придут. Я остаюсь на весь сезон

Форвард «Локомотива» Гирано Керк прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ. Москвичи принимали «Пари НН». Встреча закончилась со счётом 1:1. «Локомотив» владел большим преимуществом, играл в большинстве с первого тайма, но не смог удержать победу. Керк заявил, что останется в команде на весь сезон.



«Мы хорошо провели предсезонку, сегодня показали неплохой футбол. Не стоит переживать, хорошие результаты придут.



У нас всё хорошо, сегодня все играли, сами видите. Я остаюсь на весь сезон в «Локомотиве», — сказал Керк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На 52-й минуте нападающий хозяев Вильсон Изидор после передачи полузащитника Антона Миранчука открыл счёт в матче. В первом тайме «Пари НН» остался в меньшинстве: форвард Тимур Сулейманов заработал вторую жёлтую карточку на 28-й минуте. На 70-й минуте счёт сравнял нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов.