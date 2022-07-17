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В «Локо» ещё не определились, будут ли подавать протест в ЭСК по итогам матча с «Пари НН»

В «Локо» ещё не определились, будут ли подавать протест в ЭСК по итогам матча с «Пари НН»
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о судействе в матче с «Нижним Новгородом» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

«Считаю, что были спорные моменты. Может, на эмоциях, когда матч смотришь. Мы проверим и примем решение. Момент с рукой мы смотрели. Считаю, он спорный, но судья принимает решение на поле. Что мы можем сделать? Только подать иск, высказать претензию — посмотрим, что из этого выйдет. Когда примем решение? Думаю, буквально завтра.

Сегодня потеряли два очка, хотели заработать три. Заработали одно. Надо было дожимать «Пари НН» и выигрывать. У «Нижнего» тоже новая команда, стараются играть быстро. Ребята молодцы, пытались дожать. У нас было 29 ударов в створ, у «Нижнего» два», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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