В «Локо» ещё не определились, будут ли подавать протест в ЭСК по итогам матча с «Пари НН»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о судействе в матче с «Нижним Новгородом» (1:1) в 1-м туре РПЛ.
«Считаю, что были спорные моменты. Может, на эмоциях, когда матч смотришь. Мы проверим и примем решение. Момент с рукой мы смотрели. Считаю, он спорный, но судья принимает решение на поле. Что мы можем сделать? Только подать иск, высказать претензию — посмотрим, что из этого выйдет. Когда примем решение? Думаю, буквально завтра.
Сегодня потеряли два очка, хотели заработать три. Заработали одно. Надо было дожимать «Пари НН» и выигрывать. У «Нижнего» тоже новая команда, стараются играть быстро. Ребята молодцы, пытались дожать. У нас было 29 ударов в створ, у «Нижнего» два», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 17 июля 2022
-
21:19
-
21:18
-
21:16
-
21:11
-
21:07
-
21:05
-
21:04
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:48
-
20:42
-
20:41
-
20:38
-
20:38
-
20:37
-
20:35
-
20:32
-
20:25
-
20:25
-
20:23
-
20:23
-
20:21
-
20:20
-
20:08
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:55
-
19:47
-
19:42
-
19:35
-
19:34