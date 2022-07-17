Сборная Швеции разгромила Португалию и выиграла группу на чемпионате Европы среди женщин

Сегодня, 17 июля, на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия) состоялся матч третьего тура группового этапа квартета С на женском чемпионате Европы. Cборная Швеции разгромила сборную Португалии — 5:0.
Счёт в матче на 21-й минуте открыла Филиппа Ангелдал. В концовке первого тайма полузащитница забила второй мяч своей команды после паса Косоваре Асллани. На седьмой добавленной к первому тайму минуте Карол Кошта отправила мяч в свои ворота. Четвёртый мяч в ворота сборной Португалии залетел на 54-й минуте: пенальти реализовала Косоваре Асллани. На 90+1-й минуте Стина Блакстениус с передачи Оливии Шуг установила окончательный счёт в матче — 5:0 в пользу сборной Швеции.
Итоговое положение команд в группе C:
Швеция — 7 очков
Нидерланды — 7 очков
Швейцария — 1 очко
Португалия — 1 очко
23 июля сборная Нидерландов сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы со сборной Франции. Швеция узнает своего соперника позднее.
- 17 июля 2022
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