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Сборная Швеции разгромила Португалию и выиграла группу на чемпионате Европы среди женщин

Сборная Швеции разгромила Португалию и выиграла группу на чемпионате Европы среди женщин
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Сегодня, 17 июля, на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия) состоялся матч третьего тура группового этапа квартета С на женском чемпионате Европы. Cборная Швеции разгромила сборную Португалии — 5:0.

Счёт в матче на 21-й минуте открыла Филиппа Ангелдал. В концовке первого тайма полузащитница забила второй мяч своей команды после паса Косоваре Асллани. На седьмой добавленной к первому тайму минуте Карол Кошта отправила мяч в свои ворота. Четвёртый мяч в ворота сборной Португалии залетел на 54-й минуте: пенальти реализовала Косоваре Асллани. На 90+1-й минуте Стина Блакстениус с передачи Оливии Шуг установила окончательный счёт в матче — 5:0 в пользу сборной Швеции.

Итоговое положение команд в группе C:

Швеция — 7 очков
Нидерланды — 7 очков
Швейцария — 1 очко
Португалия — 1 очко

23 июля сборная Нидерландов сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы со сборной Франции. Швеция узнает своего соперника позднее.

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 3-й тур
17 июля 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Швеция (ж)
Окончен
5 : 0
Португалия (ж)
1:0 Ангелдал – 21'   2:0 Ангелдал – 45'   3:0 Кошта – 45+7' (автогол)   4:0 Асллани – 54' (пен)   5:0 Блакстениус – 90+1'
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