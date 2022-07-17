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В «Локомотиве» сообщили, когда примут решение по будущему Ивана Игнатьева в клубе

В «Локомотиве» сообщили, когда примут решение по будущему Ивана Игнатьева в клубе
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Cпортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о будущем в команде форварда Ивана Игнатьева, находящегося на просмотре.

«Мы ищем игрока в линию атаки. Кандидаты есть. Иван Игнатьев себя очень хорошо показывает. Ваня на следующей неделе тоже будет с нами. Решение по нему примем в конце недели. С точки зрения человеческих и спортивных качеств Иван показывает себя хорошо. Есть ли шанс, что он будет в «Локомотиве»? Шансы всегда есть.

Это не просмотр. Мы в конце концов пользуемся этой ситуацией, чтобы познакомиться с футболистом. Я Ваню не знаю, тренеры не знают. У нас выстроенный стабильный костяк команды, к каждому трансферу мы относимся детально.

Если подпишем Игнатьева, больше никого не будет? Посмотрим. Мы максимально обезопасим клуб с точки зрения дисциплины, но я не вижу в этом проблемы. Ивану уже 23 года, думаю, всё будет хорошо, и он будет вести себя профессионально», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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