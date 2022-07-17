Томас Цорн объяснил, почему не хочет называть цели «Локомотива» в новом сезоне

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, почему не называет цели команды на новый сезон. Сегодня, 17 июля, «Локо» в матче 1-го тура РПЛ сыграл вничью с «Пари НН» (1:1).
«Мы не хотим давить на команду, бросать какие-то лозунги, озвучивать какие-то конкретные цели. Я привык, что мы работаем от недели к неделе. Сегодня потеряли два очка, на следующей неделе хотим забрать три.
Видно, что сегодня команда не показала то, на что способна. Товарищеский матч с «Динамо» более-менее показал, на что мы способны. Будем работать дальше», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На 52-й минуте нападающий хозяев Вильсон Изидор после передачи полузащитника Антона Миранчука открыл счёт в матче. В первом тайме «Пари НН» остался в меньшинстве: форвард Тимур Сулейманов заработал вторую жёлтую карточку на 28-й минуте. На 70-й минуте счёт сравнял нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов.
- 17 июля 2022
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