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Изидор: Рыбус мой близкий друг. Вдвойне обидно, что ушёл к прямому конкуренту — «Спартаку»

Изидор: Рыбус мой близкий друг. Вдвойне обидно, что ушёл к прямому конкуренту — «Спартаку»
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал уход защитника команды Мацея Рыбуса в московский «Спартак». 32-летний футболист перешёл в новый клуб в статусе свободного агента.

«Мне сложно судить о том решении, которое Мацей сам принял. Я немного разочарован, потому что он из самых близких моих друзей, и мне жаль, что он покинул наше расположение. Более того, мне вдвойне обидно, что он пошёл к нашему прямому конкуренту.

Что касается других игроков, то не хочу комментировать, потому что это их дело. Я отвечаю за себя и концентрируюсь. В России чувствую себя отлично и комфортно. Самое главное, чтобы команда побеждала и завоёвывала титулы», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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