Нападающий «Локо» Изидор объяснил, почему команда не смогла обыграть «Пари НН»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор объяснил причины ничейного результата команды во встрече с «Нижним Новгородом» (1:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Нам надо было играть больше в штрафную, делать больше передач в штрафную соперника. У нас ещё есть неделя до следующий игры. Мы будем работать, и я уверен, что ближайшая встреча дастся нам лучше.



Нужно было больше динамики и движения. Надо больше доставлять мяч вперёд, особенно в штрафную соперника. Каждый раз, когда доставлялся мяч в штрафную, было видно, что у соперника большие проблемы. Нам надо улучшить этот элемент игры», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 17 июля, «Локомотив» в большинстве не сумел удержать победу над «Нижним Новгородом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась ничьей — 1:1. На 28-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён форвард нижегородцев Тимур Сулейманов. На 52-й счёт открыл Вильсон Изидор, но уже через 18 минут Вячеслав Кротов счёт сравнял.