Изидор: мяч попал в руку соперника в штрафной. Для меня это пенальти

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» (1:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Я был в штрафной, нанёс удар. Мяч попал в руку соперника. Для меня это пенальти. Я видел, что арбитр прибег к помощи видеоассистента. Раз они приняли такое решение, значит, приняли. Арбитрам надо внимательнее смотреть за происходящим на поле», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 17 июля, «Локомотив» в большинстве не сумел удержать победу над «Нижним Новгородом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась ничьей — 1:1. На 28-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён форвард нижегородцев Тимур Сулейманов. На 52-й счёт открыл Вильсон Изидор, но уже через 18 минут Вячеслав Кротов счёт сравнял.
- 17 июля 2022
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:44
-
22:41
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:31
-
22:26
-
22:19
-
22:18
-
22:08
-
22:08
-
21:58
-
21:45
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:34
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:19
-
21:18
-
21:16
-
21:11
-
21:07
-
21:05
-
21:04
-
20:58
-
20:54