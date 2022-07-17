Изидор: мяч попал в руку соперника в штрафной. Для меня это пенальти

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» (1:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Я был в штрафной, нанёс удар. Мяч попал в руку соперника. Для меня это пенальти. Я видел, что арбитр прибег к помощи видеоассистента. Раз они приняли такое решение, значит, приняли. Арбитрам надо внимательнее смотреть за происходящим на поле», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 17 июля, «Локомотив» в большинстве не сумел удержать победу над «Нижним Новгородом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась ничьей — 1:1. На 28-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён форвард нижегородцев Тимур Сулейманов. На 52-й счёт открыл Вильсон Изидор, но уже через 18 минут Вячеслав Кротов счёт сравнял.