Изидор высказался об отсутствии активных фанатов «Локомотива» на трибунах
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о бойкоте активными болельщиками московской команды матчей Российской Премьер-Лиги из-за введения закона о Fan ID (карте болельщика).
«Сегодня мы чувствовали отсутствие болельщиков. Этого нам не хватило сегодня. Большой плюс, когда эти ребята на трибунах поддерживают нас», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 17 июля, «Локомотив» в большинстве не сумел удержать победу над «Нижним Новгородом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась ничьей — 1:1. На 28-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён форвард нижегородцев Тимур Сулейманов. На 52-й счёт открыл Вильсон Изидор, но уже через 18 минут Вячеслав Кротов счёт сравнял.
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