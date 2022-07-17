Гол Комличенко помог «Ростову» уйти от поражения в матче с «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершился матч 1-го тура РПЛ. «Динамо» принимало «Ростов». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.
Уже на 16-й минуте Вячеслав Грулёв открыл счёт с передачи Фёдора Смолова. Но удержать победу москвичам так и не удалось. На 68-й минуте Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина восстановил равновесие в счёте. Больше забить никому так и не удалось. Отметим, что Комличенко не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.
Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владислав Назаров (Невинномысск). В роли резервного рефери выступил Сергей Чебан (Москва).
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