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Гол Комличенко помог «Ростову» уйти от поражения в матче с «Динамо»

Гол Комличенко помог «Ростову» уйти от поражения в матче с «Динамо»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершился матч 1-го тура РПЛ. «Динамо» принимало «Ростов». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.

Уже на 16-й минуте Вячеслав Грулёв открыл счёт с передачи Фёдора Смолова. Но удержать победу москвичам так и не удалось. На 68-й минуте Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина восстановил равновесие в счёте. Больше забить никому так и не удалось. Отметим, что Комличенко не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владислав Назаров (Невинномысск). В роли резервного рефери выступил Сергей Чебан (Москва).

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
17 июля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Грулёв – 16'   1:1 Комличенко – 68'
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