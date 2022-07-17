«Локо» закрыли баннером сектор актива, Гиля помогал тренеру. Лучшие фото матча с «Нижним»

17 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча закончилась со счётом 1:1. «Локомотив» доминировал, играя в большинстве с середины первого тайма, но удержать победу москвичам не удалось. «Пари НН» за всю встречу нанёс лишь один удар.
«Мы слишком начали увлекаться атакой, когда повели в счёте. У нас пропал баланс. Они легко вышли через центр поля, атаковали. В том году у нас были такие ошибки. Получилось так, что в штрафной нашей их было больше, чем нас. Так не должно быть», — передаёт слова Живоглядова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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