Левандовски рассказал, как Хави уговорил его перейти в «Барселону»
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Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал переход в испанский клуб из мюнхенской «Баварии».
«Хави рассказал мне, что мы сможем многого добиться при работе вместе. У него есть план, чтобы вернуться с «Барселоной» на вершину. Я пришёл за трофеями. Знаю, что скоро мне 34, но я чувствую себя хорошо с физической и ментальной точек зрения», — приводит слова Левандовского Bild.
33-летний Левандовски ещё не подписал контракт с «Барселоной», но оба клуба уже объявили о достижении договорённости о переходе нападающего. За «Баварию» Роберт выступал с 2014 года (375 матчей, 344 гола и 72 результативные передачи).
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски переходит в «Барселону». Видеоролик:
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