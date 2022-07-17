Губернатор Воронежской области обратился к игрокам «Факела» после матча с «Краснодаром»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к футболистам «Факела» после матча 1-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча закончилась со счётом 2:2. «Факел» провёл первый матч после возвращения в РПЛ.



«Я поздравляю каждого футболиста и сотрудника нашего родного «Факела» с прекрасным дебютом в Российской Премьер-Лиге. Ничья в матче с таким достойным и опытным соперником, как «Краснодар», да ещё и в гостях, это подарок воронежским болельщикам. И — главное, что порадовало, — качество нашей игры!



Парни, весь регион за вас, продолжайте жечь! Как ваш фанат и как губернатор продолжу оказывать поддержку. Спасибо за отличное настроение на всю неделю!» — написал Гусев у себя в телеграм-канале.

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