Председатель рабочей группы Кубка лиги: правда, что я предложил поддержать реформу КР
Поделиться
Председатель рабочей группы Кубка лиги Павел Пивоваров подтвердил, что на общем собрании предложил поддержать идею с реформой Кубка России.
«Правда, что на общем собрании я попросил поддержать реформу Кубка России», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, рабочей группой Кубка лиги предлагалось ввести в России новый турнир из-за отсутствия у местных команд еврокубковых матчей. Однако идея не получила продолжения и был предложен вариант с изменением Кубка России.
Напомним, Павел Пивоваров также является генеральным директором московского футбольного клуба «Динамо». Сегодня, 17 июля, бело-голубые в первом туре РПЛ сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) на «ВТБ Арене».
Комментарии
- 17 июля 2022
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:44
-
22:41
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:31
-
22:26
-
22:19
-
22:18
-
22:08
-
22:08
-
21:58
-
21:45
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:34
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:19
-
21:18
-
21:16
-
21:11
-
21:07
-
21:05
-
21:04
-
20:58
Партнерский контент