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Председатель рабочей группы Кубка лиги: правда, что я предложил поддержать реформу КР

Председатель рабочей группы Кубка лиги: правда, что я предложил поддержать реформу КР
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Председатель рабочей группы Кубка лиги Павел Пивоваров подтвердил, что на общем собрании предложил поддержать идею с реформой Кубка России.

«Правда, что на общем собрании я попросил поддержать реформу Кубка России», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, рабочей группой Кубка лиги предлагалось ввести в России новый турнир из-за отсутствия у местных команд еврокубковых матчей. Однако идея не получила продолжения и был предложен вариант с изменением Кубка России.

Напомним, Павел Пивоваров также является генеральным директором московского футбольного клуба «Динамо». Сегодня, 17 июля, бело-голубые в первом туре РПЛ сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) на «ВТБ Арене».

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