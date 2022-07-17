Председатель рабочей группы Кубка лиги: правда, что я предложил поддержать реформу КР

Председатель рабочей группы Кубка лиги Павел Пивоваров подтвердил, что на общем собрании предложил поддержать идею с реформой Кубка России.

«Правда, что на общем собрании я попросил поддержать реформу Кубка России», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, рабочей группой Кубка лиги предлагалось ввести в России новый турнир из-за отсутствия у местных команд еврокубковых матчей. Однако идея не получила продолжения и был предложен вариант с изменением Кубка России.

Напомним, Павел Пивоваров также является генеральным директором московского футбольного клуба «Динамо». Сегодня, 17 июля, бело-голубые в первом туре РПЛ сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) на «ВТБ Арене».