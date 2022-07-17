Главный тренер «Динамо»: «Ростов» выглядел лучше нас — мы были близки к проигрышу
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничейный результат команды в матче с «Ростовом» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Это была тяжёлая игра для обеих команд. «Ростов» выглядел лучше нас, хорошо вошёл в игру, использовал крайних защитников. Мы пытались поменять ситуацию после перерыва. Когда они забили гол, мы были близки к проигрышу. Закономерный результат», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович
Для 53-летнего сербского cпециалиста этот матч стал первым официальным на посту главного тренера московской команды. Он занял вакантное место в «Динамо» после ухода Сандро Шварца, который возглавил «Герту», выступающую в немецкой Бундеслиге.
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