Новиков: для «Динамо» ничья — это очко в копилку. «Ростов» выглядел сильнее

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Новиков поделился мнением о результате матча 1-го тура РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), упустив победу во втором тайме.
«Ожидалась для «Динамо» очень сложная игра. «Ростов» — неприятный соперник, и игра это подтвердила. «Ростов» произвёл самое сильное впечатление на старте сезона. Просто здорово сегодня играли они. Для «Динамо» ничья по такой игре — это очко в копилку. Потому что «Ростов» выглядел сильнее во всех компонентах, и предстал более сбалансированной командой.
«Динамо» не впечатлило. Работы там ещё много. Понятно, что новый тренер и требования: к ним нужно привыкнуть. Однако по первому туру «Динамо» смотрелось очень блекло», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 17 июля 2022
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