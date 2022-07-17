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Новиков: для «Динамо» ничья — это очко в копилку. «Ростов» выглядел сильнее

Новиков: для «Динамо» ничья — это очко в копилку. «Ростов» выглядел сильнее
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Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Новиков поделился мнением о результате матча 1-го тура РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), упустив победу во втором тайме.

«Ожидалась для «Динамо» очень сложная игра. «Ростов» — неприятный соперник, и игра это подтвердила. «Ростов» произвёл самое сильное впечатление на старте сезона. Просто здорово сегодня играли они. Для «Динамо» ничья по такой игре — это очко в копилку. Потому что «Ростов» выглядел сильнее во всех компонентах, и предстал более сбалансированной командой.

«Динамо» не впечатлило. Работы там ещё много. Понятно, что новый тренер и требования: к ним нужно привыкнуть. Однако по первому туру «Динамо» смотрелось очень блекло», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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