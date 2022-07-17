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Йоканович — о дебюте в РПЛ: первая проб пера. Нужно время, чтобы почувствовать друг друга

Йоканович — о дебюте в РПЛ: первая проб пера. Нужно время, чтобы почувствовать друг друга
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об уровне Российской Премьер-Лиги после матча с «Ростовом» (1:1) в 1-м туре чемпионата.

Я не удивлён уровнем РПЛ. Я посмотрел игры, они все был равные. Уровнем «Ростова» тоже не удивлён. Понимаю уровень сопротивления, с которым придётся сталкиваться.

Команды провели качественную игру. У «Ростова» компетентный тренер, который возглавляет сборную России. Это была первая проба пера, нам требуется время, чтобы сыграться и почувствовать друг друга, — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Для 53-летнего сербского специалиста этот матч стал первым официальным на посту главного тренера московской команды. Он занял вакантное место в «Динамо» после ухода Сандро Шварца, который возглавил «Герту», выступающую в немецкой Бундеслиге.

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