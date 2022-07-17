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Фомин оценил решение Йокановича назначить его новым капитаном «Динамо»

Фомин оценил решение Йокановича назначить его новым капитаном «Динамо»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал решение главного тренера команды Славиши Йовановича назначить его капитаном.

«Для меня стать капитаном «Динамо» большая честь и привилегия. Это очень ответственная роль. Я буду стараться веси команду вперёд и оправдывать доверие главного тренера», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Для 53-летнего сербского специалиста Славиши Йокановича матч с «Ростовом» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) стал первым официальным на посту главного тренера московской команды. Он занял вакантное место в «Динамо» после ухода Сандро Шварца, который возглавил «Герту», выступающую в немецкой Бундеслиге.

Даниил Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года.

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