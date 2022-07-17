Йоканович предположил, что Шиманьски не сыграет за «Динамо» в новом сезоне

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович считает, что московская команда не сможет рассчитывать на польского полузащитника Себастьяна Шиманьского в новом сезоне.

«Шиманьски сейчас не тренируется с нами. Да, он был с командой пару дней. Полагаю, в этом сезоне мы не сможем с ним работать», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Для 53-летнего сербского специалиста Славиши Йокановича матч с «Ростовом» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) стал первым официальным на посту главного тренера московской команды. Он занял вакантное место в «Динамо» после ухода Сандро Шварца, который возглавил «Герту», выступающую в немецкой Бундеслиге.

Себастьян Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года.