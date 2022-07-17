Фомин: вся команда нашла общий язык с Йокановичем. За три недели мы сделали шаг вперёд
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Полузащитник и капитан «Динамо» Даниил Фомин высказался о совместной работе с главным тренером Славишей Йокановичем.
«Для коннекта между тренером и игроком не нужны эмоции. Вся команда нашла общий язык со Славишей. За те три недели, что мы работаем вместе, мы сделали шаг вперёд. Мы будем работать и только прибавлять», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Для 53-летнего сербского специалиста Славиши Йокановича матч с «Ростовом» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) стал первым официальным на посту главного тренера московской команды. Он занял вакантное место в «Динамо» после ухода Сандро Шварца, который возглавил «Герту», выступающую в немецкой Бундеслиге.
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