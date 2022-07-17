Член совета директоров «Динамо» рассказал о задачах команды в год столетия клуба
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о задачах, которые будут стоять перед командой в нынешнем сезоне. Москвичи отпразднуют 100-летие клуба.
«У нас всегда задача двигаться поступательно. В этом плане мы не должны быть ниже, чем в прошлом сезоне. Желательно, должны быть выше», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В матче 1-го тура РПЛ нового сезона «Динамо» принимало «Ростов». Встреча завершилась со счётом 1:1. Москвичи вели в счёте, но не сумели удержать победу. Ничью «Ростову» принёс Николай Комличенко, который не стал праздновать гол в ворота «Динамо».
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