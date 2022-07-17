Валерий Карпин: фамилий на усиление «Ростова» нет, но любой тренер всегда ждёт трансферы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что не отказался бы от усиления для донской команды.

«Фамилий на усиление нет, но любой тренер всегда ждёт усиление. Если будут возможности, то почему нет?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 17 июля, подопечные Валерия Карпина в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) на «ВТБ Арене». За динамовцев отличился Вячеслав Грулёв, а у «Ростова» — экс-форвард «Динамо» Николай Комличенко, который не праздновал гол в ворота бывшего клуба. В следующем туре чемпионата России «Ростов» сыграет в Москве с «Локомотивом» на «РЖД Арене». Встреча состоится 24 июля и начнётся в 20:00 мск.