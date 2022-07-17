Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: фамилий на усиление «Ростова» нет, но любой тренер всегда ждёт трансферы

Валерий Карпин: фамилий на усиление «Ростова» нет, но любой тренер всегда ждёт трансферы
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что не отказался бы от усиления для донской команды.

«Фамилий на усиление нет, но любой тренер всегда ждёт усиление. Если будут возможности, то почему нет?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 17 июля, подопечные Валерия Карпина в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) на «ВТБ Арене». За динамовцев отличился Вячеслав Грулёв, а у «Ростова» — экс-форвард «Динамо» Николай Комличенко, который не праздновал гол в ворота бывшего клуба. В следующем туре чемпионата России «Ростов» сыграет в Москве с «Локомотивом» на «РЖД Арене». Встреча состоится 24 июля и начнётся в 20:00 мск.

Карпин продлил чёрную серию «Динамо». Йоканович еле ноги унёс в дебютном матче в России Карпин продлил чёрную серию «Динамо». Йоканович еле ноги унёс в дебютном матче в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022