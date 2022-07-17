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В «Динамо» объяснили, почему Бальбуэна покинул команду

В «Динамо» объяснили, почему Бальбуэна покинул команду
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему защитник Фабиан Бальбуэна покинул московскую команду.

«Если вы читали заявление Фабиана, то всё, как там изложено, так оно и есть. Это действительно ситуация, которая, скорее, связана с его семейными обстоятельствами. Даже если бы не было этого положения ФИФА, то с высокой долей вероятности он стремился бы уехать. Эта история не касается новых инструкций и положений ФИФА», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

30-летний Бальбуэна перешёл в российскую команду на правах свободного агента в 2021 году. В 31 матче за «Динамо» парагваец забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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