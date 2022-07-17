В «Динамо» высказались о возможном переходе Дмитрия Баринова в команду

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти к бело-голубым.



«Баринов в «Динамо»? Это всё разговоры. Он — игрок «Локомотива», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Ранее сообщалось, что Бариновым интересуются несколько клубов, включая «Динамо». При этом сам полузащитник заявил, что не знает, где продолжит карьеру. Он дал понять, что хотел бы играть в Европе, но в настоящее время этот переход маловероятен.



Сообщалось, что Бариновым интересуется испанская «Валенсия», которую возглавляет Дженнаро Гаттузо.

Сегодня, 17 июля, «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ сыграло вничью с «Ростовом» (1:1).