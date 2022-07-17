Гафин: не все легионеры «Динамо» подписали документ, по которому не могут покинуть клуб

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с легионерами в команде.
«С какой степенью можно быть уверенным, что оставшиеся легионеры не уедут? Я могу отвечать только в юридической степени. К сожалению, решения, которые приняты ФИФА, оставляют нас в беззащитном положении. Поэтому всё зависит от обстоятельств у легионеров. У каждого уехавшего от нас футболиста есть своя индивидуальная история.
Подписывать документы с легионерами, как это сделали в ЦСКА? Сложно сказать про ЦСКА. То, что касается подписания документов, кто-то подписывает, а кто-то — нет. Не все легионеры «Динамо» подписали документ, по которому не могут покинуть клуб. Всё индивидуально, общей истории нет. Мы пробуем всё. С некоторыми подписывали. Есть те, кто подписывает, а есть те, кто не подписывал», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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