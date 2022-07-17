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В «Динамо» ответили, где клуб ищет усиление — на российском или иностранном рынке

В «Динамо» ответили, где клуб ищет усиление — на российском или иностранном рынке
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о трансферных планах клуба. По словам Гафина, «Динамо» рассматривает игроков как в России, так и за границей.

«Русский или иностранный рынок? Оба рынка. Если говорить об иностранном рынке, то он, безусловно, лимитирован рядом стран. Есть российский рынок, есть Южная Америка, Африка, ближневосточные рынки. Всё очень индивидуально», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 17 июля, «Динамо» провело матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.

Уже на 16-й минуте Вячеслав Грулёв открыл счёт с передачи Фёдора Смолова. Но удержать победу москвичам так и не удалось. На 68-й минуте Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина восстановил равновесие в счёте. Больше забить никому так и не удалось. Отметим, что Комличенко не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

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