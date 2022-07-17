В «Динамо» рассказали об отношении к Fan ID
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не стал высказывать своего мнения относительно карты болельщика (Fan ID).
«Из позитивных вещей, которые мы видим касательно Fan ID: сегодняшняя трибуна D, которая является трибуной наших фанатов, была заполнена нашими болельщиками, хоть и в меньшей степени. Остальное, что касается Fan ID, наша позиция такая: закон принят.
То, что мы должны делать — улучшать путь болельщиков до нашей трибуны. Всячески содействовать получению Fan ID. В случае возникновения вопросов у наших болельщиков, у которых будут отказы, мы готовы предоставить квалифицированную юридическую помощь. В команде о проблемах с оформлением мне неизвестно», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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