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Видеообзор ничьей «Факела» и «Краснодара» в первой игре воронежцев после возвращения в РПЛ

Видеообзор ничьей «Факела» и «Краснодара» в первой игре воронежцев после возвращения в РПЛ
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Вчера, 17 июля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Местная одноимённая команда встречалась с «Факелом», вернувшимся в РПЛ спустя два десятилетия. Встреча закончилась ничьей — 2:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч».

Счёт в матче на 10-й минуте открыли гости: отличился защитник Аслан Дашаев. На 24-й Алексей Ионов после передачи Олакунле Олусегуна его сравнял. В концовке первого тайма Эдуард Сперцян вывел «Краснодар» вперёд. В начале второго Роман Акбашев счёт сравнял и установил результат матча — 2:2.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Ему помогали Игорь Демешко (Химки) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервным арбитром выступил Юнус Кошко (Белореченск).

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