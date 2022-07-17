Леонид Слуцкий рассказал о будущем Артёма Дзюбы в «Рубине»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о судьбе нападающего Артёма Дзюбы, находящегося на тренировках вместе с казанской командой.
«Есть ли шанс, что Дзюба останется в «Рубине»? Мы даже не общались с ним по первому вопросу. Что касается второго, то это очень сильно влияет в положительную сторону. Когда такой мастер тренируется в команде, растут все игроки. В противоборстве и взаимодействии с ним они раскрываются. Пока он не найдёт команду, следующую неделю с нами проведёт», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба на официальном сайте.
Напомним, последним клубом 33-летнего Дзюбы был «Зенит», за который он выступал с 2015 года. 30 июня соглашение между сторонами подошло к концу и не было продлено.
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