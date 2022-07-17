Видеообзор матча «Локомотив» — «Пари НН»

В Москве состоялся матч 1-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» принимал «Пари НН». Встреча команд, проходившая на стадионе «РЖД Арена», закончилась со счётом 1:1.
Счёт в матче был открыт на 52-й минуте. Вильсон Изидор отличился после передачи Антона Миранчука, отправив мяч в дальний угол.
Ещё в первом тайме гости остались в меньшинстве. Форвард Тимур Сулейманов получил две жёлтые карточки. Несмотря на это, «Пари НН» удалось сравнять счёт. На 70-й минуте Вячеслав Кротов восстановил равновесие в счёте.
Примечательно, что «Локомотив» за матч нанёс 18 ударов по воротам, а «Пари НН» — лишь один.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Его можно посмотреть на YouTube-канале «Матч».
Встречу «Локомотив» — «Нижний Новгород» обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Ему помогали Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Максим Перезва (Раменское). Стартовый свисток матча прозвучал в 17:30 мск.
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