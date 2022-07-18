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Со Смолова требовали деньги, Овечкин смеялся с Фридзоном. Фото с матча «Динамо» — «Ростов»

Со Смолова требовали деньги, Овечкин смеялся с Фридзоном. Фото с матча «Динамо» — «Ростов»
Александр Овечкин и Виталий Фридзон
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17 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В каждом из таймов было забито по одному голу. На 16-й минуте Вячеслав Грулёв вывел бело-голубых вперёд, результативной передачей отметился Фёдор Смолов.

В середине второго тайма Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина провёл ответный мяч. Футболист не стал праздновать гол в ворота бывшей команды: Комличенко был арендован «Ростовом» у «Динамо» в прошлом сезоне, а перед стартом нынешнего первенства перешёл в клуб из Ростова-на-Дону на постоянной основе.

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