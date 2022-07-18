Новый главный тренер «Алании»: осетинские пироги помогают восстанавливаться

Новый главный тренер «Алании» Заур Тедеев высказался о питании футболистов. Специалист признался, что не будет запрещать своим подопечным есть осетинские пироги.



«Питание для спортсмена ― это важный фактор с точки зрения его восстановительного процесса! Если футболист будет правильно питаться, то его мышцы будут способны воспринимать более серьёзную нагрузку. И весь его организм станет корректно реагировать на нагрузку. Богом придумано лучшее восстановление ― питание и сон. Других более эффективных способов восстановиться нет.



Нельзя пить газированные напитки, нельзя есть жареное. Это же всё вредно. Подобное питьё и пища обязательно сказываются на состоянии спортсменов. Прибавление подкожного жира влияет на выносливость.



Как объяснить, что больше нельзя есть пироги? Вот пироги как раз помогают восстанавливаться! Но должна быть определённая мера. Футболист может съесть кусочек, но не целый же пирог. Невозможно не поесть пироги, приготовленные нашими женщинами, в ресторане тоже вкусно! Но лучше домашние и понемногу. После игры всегда нужны углеводы, но всё должно быть в меру. Так устроен организм», — цитирует Тедеева пресс-служба «Алании».

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