Турнирная таблица чемпионата России по футболу после 1-го тура: у трёх команд по три очка

В РПЛ состоялись матчи 1-го тура сезона-2022/2023. Пока лишь три коллектива идут по турнирной дистанции без потерь очков.
После 1-го тура лидируют «Крылья Советов», набравшие три очка. На старте сезона самарцы обыграли в гостях «Оренбург» со счётом 4:2. Второе место занимает «Сочи», переигравший «Торпедо» со счётом 3:1. Три очка удалось набрать и ЦСКА, который нанёс поражение «Уралу» со счётом 2:0.
Далее сразу 10 команд набрали по одному очку. На 4-м месте «Краснодар», который сыграл вничью с «Факелом» (2:2). Воронежцы занимают 5-ю строчку. Далее расположился «Ахмат», который сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). После него находится «Динамо», разделившее очки с «Ростовом» (1:1).
Действующий чемпион страны «Зенит» пока находится на 8-м месте. Питерцы сыграли в первом туре вничью с «Химками» в гостях (1:1). На 9-м месте — «Локомотив», разделивший очки с «Пари НН» (1:1). 10-ю строчку занимают нижегородцы, а далее располагаются «Ростов», «Спартак» и «Химки».
В нижней части турнирной таблицы расположились «Оренбург», «Торпедо» и «Урал», которые пока не набрали очков.
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