Карпин: когда защитник выходит не на шипах и трижды поскальзывается, о чём можно говорить?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подверг критике действия подопечных в эпизоде с пропущенным от «Динамо» голом, а также отреагировал на вопрос, почему у его команды не получилось начало второго тайма.
«Гол мы пропустили, мягко говоря, необязательный. Когда защитник выходит не на шипах, а на резинках, и поскальзывается три раза – о чём можно говорить? Почему не получилось начало второго тайма? Что значит «не получилось»? А «Динамо» что, не команда, что ли? Или мы должны не выпускать «Динамо» с его половины поля? «Динамо» – тоже хорошая команда, которая, на всякий случай, в прошлом сезоне заняла третье место», – сказал Карпин сразу после финального свистка в эфире «Матч Премьер».
В стартовом туре РПЛ в Москве «Динамо» и «Ростов» завершили очную встречу вничью 1:1. На 16-й минуте отличился вингер хозяев Вячеслав Грулёв, а на 68-й минуте Николай Комличенко сравнял счёт.
- 18 июля 2022
-
01:50
-
01:19
-
01:18
-
01:11
-
00:44
-
00:20
-
00:16
-
00:06
-
00:00
- 17 июля 2022
-
23:45
-
23:41
-
23:30
-
23:29
-
23:28
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:44
-
22:41
-
22:37
-
22:33
-
22:32
-
22:31
-
22:26
-
22:19