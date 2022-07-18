Карпин: когда защитник выходит не на шипах и трижды поскальзывается, о чём можно говорить?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подверг критике действия подопечных в эпизоде с пропущенным от «Динамо» голом, а также отреагировал на вопрос, почему у его команды не получилось начало второго тайма.



«Гол мы пропустили, мягко говоря, необязательный. Когда защитник выходит не на шипах, а на резинках, и поскальзывается три раза – о чём можно говорить? Почему не получилось начало второго тайма? Что значит «не получилось»? А «Динамо» что, не команда, что ли? Или мы должны не выпускать «Динамо» с его половины поля? «Динамо» – тоже хорошая команда, которая, на всякий случай, в прошлом сезоне заняла третье место», – сказал Карпин сразу после финального свистка в эфире «Матч Премьер».



В стартовом туре РПЛ в Москве «Динамо» и «Ростов» завершили очную встречу вничью 1:1. На 16-й минуте отличился вингер хозяев Вячеслав Грулёв, а на 68-й минуте Николай Комличенко сравнял счёт.