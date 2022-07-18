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Матвей Сафонов рассказал, когда «Краснодар» начнёт показывать свой максимум

Матвей Сафонов рассказал, когда «Краснодар» начнёт показывать свой максимум
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил старт команды в новом чемпионате. В игре с «Факелом», завершившейся со счётом 2:2, было нанесено девять ударов в створ его ворот.

«Мне показалось, что игра не получалась ни у нас, ни у соперника. Старт чемпионата – праздник для нас. Наверное, многие переволновались, так что начало получилось скомканным. Мы не смогли сразу показать всё, что тренировали и на что рассчитывали в игре. Думаю, всем командам сейчас понадобится немного времени. 2:2 назову закономерным счётом, потому что необязательные голы были как в одни, так и в другие ворота. Надеюсь, уже через пару матчей мы сможем демонстрировать свой максимум – такой, который не показывали даже в прошлом сезоне», – подытожил Сафонов в послематчевом флеш-интервью на канале «Матч Премьер».

Встреча «Краснодара» и «Факела» состоялась вечером 17 июля. Хозяевам пришлось отыгрываться после гола Аслана Дашаева, и это удалось сделать уже к перерыву – забили Алексей Ионов и Эдуард Сперцян. Однако в дебюте второго тайма Руслан Акбашев восстановил равенство, а счёт 2:2 продержался до финального свистка.

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