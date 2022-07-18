Иван и Мантуан вылетели в Санкт-Петербург. Их ждут в расположении «Зенита»

Вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан, ранее выступавшие за бразильский «Коринтианс», отправились в расположение петербургского «Зенита». Об этом сообщил на своей странице в «Твиттере» журналист Родриго Вессони.



Сотрудничавший ранее с известным бразильским изданием Lance! Вессони сейчас работает репортёром сайта Meu Timao, которое специализируется на новостях о «Коринтиансе». Родриго опубликовал на своей странице фото, где Иван и Мантуан сфотографировались на фоне самолёта перед отбытием в Россию.

Фото: соцсети журналиста Родриго Вессони

Отметим, что второй на фото – их агент Луис Фернандо Гарсия, который также представляет интересы двух других футболистов «Зенита» Клаудиньо и Малкома.



Ранее «Коринтианс» официально попрощался с вратарём Иваном и полузащитником Густаво Мантуаном, перешедшим в «Зенит» по условиям двусторонней годичной аренды. В обратном направлении отправился форвард сине-бело-голубых Юри Алберто.