Иван и Мантуан вылетели в Санкт-Петербург. Их ждут в расположении «Зенита»

Вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан, ранее выступавшие за бразильский «Коринтианс», отправились в расположение петербургского «Зенита». Об этом сообщил на своей странице в «Твиттере» журналист Родриго Вессони.
Сотрудничавший ранее с известным бразильским изданием Lance! Вессони сейчас работает репортёром сайта Meu Timao, которое специализируется на новостях о «Коринтиансе». Родриго опубликовал на своей странице фото, где Иван и Мантуан сфотографировались на фоне самолёта перед отбытием в Россию.
Фото: соцсети журналиста Родриго Вессони
Отметим, что второй на фото – их агент Луис Фернандо Гарсия, который также представляет интересы двух других футболистов «Зенита» Клаудиньо и Малкома.
Ранее «Коринтианс» официально попрощался с вратарём Иваном и полузащитником Густаво Мантуаном, перешедшим в «Зенит» по условиям двусторонней годичной аренды. В обратном направлении отправился форвард сине-бело-голубых Юри Алберто.
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