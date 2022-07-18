Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван и Мантуан вылетели в Санкт-Петербург. Их ждут в расположении «Зенита»

Иван и Мантуан вылетели в Санкт-Петербург. Их ждут в расположении «Зенита»
Комментарии

Вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан, ранее выступавшие за бразильский «Коринтианс», отправились в расположение петербургского «Зенита». Об этом сообщил на своей странице в «Твиттере» журналист Родриго Вессони.

Сотрудничавший ранее с известным бразильским изданием Lance! Вессони сейчас работает репортёром сайта Meu Timao, которое специализируется на новостях о «Коринтиансе». Родриго опубликовал на своей странице фото, где Иван и Мантуан сфотографировались на фоне самолёта перед отбытием в Россию.

Фото: соцсети журналиста Родриго Вессони

Отметим, что второй на фото – их агент Луис Фернандо Гарсия, который также представляет интересы двух других футболистов «Зенита» Клаудиньо и Малкома.

Ранее «Коринтианс» официально попрощался с вратарём Иваном и полузащитником Густаво Мантуаном, перешедшим в «Зенит» по условиям двусторонней годичной аренды. В обратном направлении отправился форвард сине-бело-голубых Юри Алберто.

Не называйте «Зенит» чемпионом заранее! Клуб потеряет игроков на € 30-50 млн Не называйте «Зенит» чемпионом заранее! Клуб потеряет игроков на € 30-50 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022