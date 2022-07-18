Полузащитник «Сочи» Артём Макарчук рассказал о тяжёлом поле «Арены Химки»

Хавбек «Сочи» Артём Макарчук, признанный лучшим игроком матча 1-го тура РПЛ с «Торпедо», дал комментарий по итогам встречи, а также отметил отсутствие полива газона и связанное с этим замедление движения мяча.



«Матч с «Торпедо» получился сложным, но он первый в сезоне – мы только вкатываемся. Ещё хочу сказать о тяжёлом поле – оно не политое, мяч очень жуёт, и когда стараешься отдать передачу сильно, застревает в газоне. Но я рад, что мы выиграли и стартовали с трёх очков. Двигаемся дальше. Перестановки в тренерском штабе? Мы приспосабливаемся к новым требованиям, будем стараться добиваться побед и в следующих турах», – сказал Макарчук во флеш-интервью на «Матч Премьер».



17 июля «Сочи» стартовал в чемпионате с победы в Москве над столичным «Торпедо» со счётом 3:1. Голами в составе сочинцев отметились Ибрагим Цаллагов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе, у хозяев забил Ванья Дркушич.



Отметим, что на отсутствие полива поля «Арены Химки» в этом туре посетовали и футболисты «Зенита» Вендел и Малком – они также отмечали, что этот факт значительно усложнял игру с «Химками».