Жозе Моуринью показал татуировку в честь его исторического достижения в еврокубках

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью показал новую татуировку, в честь его исторического достижения в мировом футболе.

Моуринью сделал татуировку с тремя еврокубками – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.

«Это моя татуировка. Радость болельщиков «Ромы» побудила меня сделать это. Тогда я подумал о чём-то особенном, о чём-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки. В то же время я хотел уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я», — написал Моуринью в своей социальной сети.

Фото: Социальные сити Жозе Моуринью

Напомним, в финале Лиги конференций «Рома» под руководством Моуринью обыграла «Фейеноорд» стала первой командой в истории, которая выиграла этот турнир.

Сам Моуринью стал первым тренером, который побеждал в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.