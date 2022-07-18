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«Барселона» без Хави готовится во Флориде ко встрече с клубом Бекхэма

«Барселона» без Хави готовится во Флориде ко встрече с клубом Бекхэма
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Испанская «Барселона» 17 июля совершила девятичасовой перелёт в Форт-Лодердейл, где уже началось командное турне по США. Главный тренер Хави отсутствует, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

«Барселона» подчёркивает, что отсутствие Хави связано с административными причинами, и ожидает, что наставник сможет присоединиться к подопечным в ближайшие дни. Реальная причина заключается в том, что американские власти не дали Хави разрешения на въезд в страну из-за того, что в бытность игроком катарского «Аль-Садда» он трижды посещал Иран.

В первой тренировке «Барсы» на американской земле в воскресенье приняли участие все 28 футболистов. Индивидуально занимался только Ферран Торрес. В среду, 20 июля, сине-гранатовые проведут в США товарищеский матч с «Интер Майами». Клубом владеет группа инвесторов во главе с Дэвидом Бэкхемом.

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