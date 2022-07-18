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Роберт Левандовски присоединился к «Барселоне» в США

Роберт Левандовски присоединился к «Барселоне» в США
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Польский нападающий Роберт Левандовски прибыл во Флориду, где начался сбор «Барселоны». Об этом стало известно благодаря опубликованному в ночь на 18 июля видео в клубных соцсетях.

«Кулес, я очень рад присоединиться к «Барселоне». Вперёд, «Барса»!», – произнёс Левандовски на камеру на пляже во Флориде. Это первое видео, на котором уже экс-футболист «Баварии» запечатлён в экипировке нового клуба.

Фото: соцсети ФК «Барселона»

Отметим, что ещё не было официального уведомления о том, что 33-летний Левандовски подписал контракт с «Барселоной», но и каталонцы, и «Бавария» уже официально объявили о договорённости касательно перехода нападающего. Ранее сообщалось, что мюнхенцы получат за трансфер € 50 млн.

За «Баварию» Роберт выступал с 2014 года (375 матчей, 344 гола и 72 результативные передачи).

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