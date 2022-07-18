Артета – о Жезусе: он создает хаос

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о бразильском нападающем Габриэле Жезусе после товарищеского матча с «Эвертоном» (2:0).

«Он создаёт хаос и неуверенность и всегда находится у вас на плече, он всегда готов отобрать у вас мяч, он всегда перед воротами. Он представляет собой реальную угрозу, и именно он нам нужен. Всякий раз, когда мы отдаём мяч, он сразу же активен, оказывает давление и поддерживает свою команду. Он сильно развил свои лидерские качества. Мне нравятся такие игроки, они опытные, они многому учатся, умеют чувствовать, что могут извлечь выгоду из любой ситуации, и это то, что нам нужно», — приводит слова Артеты ESPN.

В матче с «Эвертоном» Жезус стал автором одного гола.