Андрей Аршавин: все рады, что «Зенит» не с первого тура на первом месте
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на результат матча первого тура чемпионата России с «Химками» (1:1).
«Обидно, но с другой стороны всем остальным хорошо. Все рады, что интрига сохраняется и «Зенит» не с первого тура на первом месте. Тройка фаворитов сезона РПЛ? Ну, «Зенит» будет точно. Остальные команды мне трудно оценить, потому что я некоторых не видел, даже не понимаю, в каком они будут состоянии. Мне кажется, «Ростов» может выстрелить, потому что в команде много игроков, почти все русские, перспективные», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 22 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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