Сторожук: Сафонов доказал, что является лучшим вратарём чемпионата

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвёл итог матча 1-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом», который завершился вничью (2:2), и высказался о качественной игре Матвея Сафонова.



«Наверное, нам больше повезло, хотя забей пенальти… На победу мы не наиграли. Команда очень плотно, хорошо оборонялась, но не смогли чуть лучше распорядиться мячом. Героями матча стали вратари. Матвей Сафонов сегодня доказал, что он лучший вратарь чемпионата. Нужно его поблагодарить. Мы знали, что будет тяжело, тем более сейчас, когда ребята только вливаются в команду и набирают ход. Команда не в оптимальном состоянии – это было видно по контрольным матчам. Будем работать. Футбол тем и хорош, что в следующем туре можно всё исправить», – сказал Сторожук в послематчевом интервью на канале «Матч Премьер».



«Краснодару» пришлось отыгрываться после гола Аслана Дашаева, и это удалось сделать уже к перерыву – забили Алексей Ионов и Эдуард Сперцян. Однако в дебюте второго тайма Руслан Акбашев восстановил равенство. Счёт 2:2 продержался до финального свистка.