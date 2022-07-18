Полузащитник «Рубина» попал в сферу интересов клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии A

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор может покинуть клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По данным источника, интерес к футболисту проявляют английский «Ноттингем Форест», немецкий «Вердер», и итальянская «Сампдория». Отмечается, игрок может воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с «Рубином».

Абильгор выступает за «Рубин» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Всего за «Рубин» игрок провёл 62 матча, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Напомним, в стартовом туре Первой лиги «Рубин» обыграл «Родину» со счётом 2:0. В следующем туре Первой лиги «Рубин» встретится с «Енисеем». Матч состоится 24 июля в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей».