Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Факела» оценил старт команды в РПЛ

Спортивный директор «Факела» оценил старт команды в РПЛ
Комментарии

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о выездной ничьей воронежской команды с «Краснодаром» в стартовом туре РПЛ сезона-2022/23.

«Боевая ничья была, могли выиграть и также проиграть. Нам не хватило забитого гола, чтобы одержать победу. Для первого матча в этом сезоне мы сыграли неплохо, есть над чем работать. Надеюсь, что уже в следующем туре мы прибавим», – цитирует Кирилла Котова Metaratings.

Матч «Краснодар» – «Факел» состоялся 17 июля в Краснодаре. Команды не определили победителя – 2:2. На 10-й минуте воронежцы повели благодаря точному удару Аслана Дашева, однако ещё до перерыва дважды пропустили – в составе «Краснодара» голы на свой счёт записали Алексей Ионов и Эдуард Сперцян. Хозяева в компенсированные к первому тайму минуты могли увеличить разрыв в счёте, но Кордоба не реализовал пенальти. А на 49-й минуте игрок «Факела» Роман Акбашев восстановил паритет.

«Краснодар» чудом отскочил от «Факела»! Дебютант РПЛ мог победить, но всё испортил Сафонов «Краснодар» чудом отскочил от «Факела»! Дебютант РПЛ мог победить, но всё испортил Сафонов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022