Спортивный директор «Факела» оценил старт команды в РПЛ

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о выездной ничьей воронежской команды с «Краснодаром» в стартовом туре РПЛ сезона-2022/23.
«Боевая ничья была, могли выиграть и также проиграть. Нам не хватило забитого гола, чтобы одержать победу. Для первого матча в этом сезоне мы сыграли неплохо, есть над чем работать. Надеюсь, что уже в следующем туре мы прибавим», – цитирует Кирилла Котова Metaratings.
Матч «Краснодар» – «Факел» состоялся 17 июля в Краснодаре. Команды не определили победителя – 2:2. На 10-й минуте воронежцы повели благодаря точному удару Аслана Дашева, однако ещё до перерыва дважды пропустили – в составе «Краснодара» голы на свой счёт записали Алексей Ионов и Эдуард Сперцян. Хозяева в компенсированные к первому тайму минуты могли увеличить разрыв в счёте, но Кордоба не реализовал пенальти. А на 49-й минуте игрок «Факела» Роман Акбашев восстановил паритет.
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