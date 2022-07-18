Бушманов: за два дня до Евро Романцев спросил: «Скажите сейчас, кто не готов играть?»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о скандале в сборной России на Евро-1996.



«Разговоры про рекламу, премиальные начались ещё до чемпионата Европы. В чём можно играть, в чём нельзя, кому сколько должны. Мне, новичку сборной, эти разборки были неинтересны. Но тем ребятам, которые в команде были давно, играли в Европе, вся эта ситуация была непонятна и неприятна. Уже в Англии, за 2-3 дня до первого матча, Романцев построил команду перед тренировкой и спрашивает: «Скажите сейчас, кто готов играть на чемпионате Европы, а кто не готов? Мы договорились с УЕФА, что можем поменять состав». Понятно, что Олег Иванович блефовал. Но сам факт таких разговоров перед стартом Евро показателен.



Слышал, что некоторые ребята ходили к Романцеву на разговор. Тот же Серёга Кирьяков потом так и не вышел на чемпионате. Его хотели выпустить против Германии при счёте 0:3 – отказался. В любом случае обстановка была нездоровая. Ненормально, когда футболисты на турнире думают не о подготовке, а о долгах.



Насколько я слышал, РФС должен был выплатить определённую сумму за победу в отборочном турнире. А перед выездом в Англию она чуть ли не в два раза уменьшилась. Колосков пришёл и объявил: будет столько-то. Естественно, это не могло не повлиять на подготовку, настрой и в конечном итоге на результат», – рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.



Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.