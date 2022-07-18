Аршавин назвал неспортивным решение «Пари НН» не продлевать контракт с Кержаковым

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о решении «Пари Нижний Новгород не продлевать контракт с экс-главным тренером Александром Кержаковым.
»Честно, он много не объяснял. Просто сказал, что контракт с ним не продлевают, вс1. Думаю, что он расстроен и опечален. На мой взгляд, это неспортивное решение. Хотя у меня с руководством «Пари НН» тоже нормальные отношения.
Команда поменялась, если мы говорим о «Нижнем Новгороде». Достаточно неплохо выступили на Кубке PARI Премьер. Посмотрим, как Галактионов будет работать с командой, мне кажется, она усилилась. Будет проще сохранить место, чем в прошлом году", — приводит слова Аршавина Матч ТВ.
Напомним, по окончании прошлого сезона Кержаков покинул «Пари НН», так как клуб отказался продлевать с ним контракт.
Аршавин обратился к болельщикам перед матчем легенд.
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